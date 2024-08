«Sfilata folk? Polemiche irresponsabili» 

«Quando si decide di mettere in discussione l'integrità e la dedizione di chi, da oltre trent'anni, lavora instancabilmente per preservare una delle più antiche e amate tradizioni della nostra terra, non possiamo restare in silenzio». A dirlo, attraverso la voce del presidente Gianni Frau, è la Pro Loco di Selargius.«Le accuse mosse nei nostro confronti dal consigliere comunale Omar Zaher diffuse con superficialità e malizia, non solo offendono chi si impegna per il successo dello Sposalizio Selargino, ma minacciano di infangare un evento che rappresenta l'orgoglio culturale della nostra comunità», afferma Frau.

Lo scontro

Al centro della polemica sollevata da Zaher l’esclusione dei gruppi folk periferici dalla manifestazione in programma dal 4 all’8 settembre a Selargius, con interi quartieri della città (Su Planu, Is Corrias, Su Pezzu Mannu) che non verrebbero rappresentati.«Questo evento è il frutto di un lavoro meticoloso, svolto sempre in stretta collaborazione con il Comune indipendentemente dalle maggioranze politiche al governo. Suggerire il contrario significa non solo ignorare la realtà dei fatti, ma anche sminuire il valore del lavoro svolto da centinaia di volontari e professionisti che, ogni anno, rendono possibile la manifestazione», spiega il presidente, smentendo categoricamente che la selezione dei partecipanti allo Sposalizio Selargino sia “viziata”.

I vincoli

«La Pro Loco è vincolata al rispetto di bandi triennali della Regione che impongono criteri di trasparenza e rigore nella gestione delle risorse e nella selezione delle attività. Le decisioni prese sono sempre basate su criteri oggettivi e verificabili, come la sicurezza, l’aderenza ai canoni estetici della manifestazione, la storicità e la documentazione sanitaria, soprattutto quando si tratta di cavalli e cavalieri, che sono parte integrante dell’evento». A detta dell’associazione, un altro equivoco riguarda l'assenza di domande da parte di gruppi folk locali. «Contrariamente a quanto insinuato, nessun gruppo è stato escluso: semplicemente non sono state presentate domande di partecipazione da parte loro. È irresponsabile alimentare polemiche su basi così fragili e, soprattutto, ribadisco, infondate».

I fondi

In merito agli aspetti finanziari, invece, la Pro Loco ricorda che per un terzo derivano da stanziamenti comunali, e per i restanti due terzi da bandi triennali regionali. «Questi fondi, gestiti con la massima trasparenza, non solo coprono le spese organizzative, ma generano anche un importante indotto economico per Selargius, triplicando il valore dei contributi ricevuti», chiarisce Frau, che sottolinea come, oltre alle accuse, la Pro Loco abbia preso atto con preoccupazione delle minacce di disturbo alla manifestazione divulgate sui social. «E, in alcuni casi, provengono da membri del Consiglio Comunale. Questa è una situazione grave, che non può essere sottovalutata». Per questo «a tutela dell’evento e della sicurezza dei partecipanti, è stato deciso di informare le autorità di pubblica sicurezza per prevenire qualsiasi pericolo che potrebbe derivare da tali minacce».

