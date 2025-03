Sfilata di maschere dell’Isola, domani Ritus calendarum 

Tutto pronto per l’appuntamento di Ritus calendarum. La sfilata partirà domani alle 15 e vedrà in scena Sos Corriolos e Sas mascheras ‘e cuaddu di Neoneli (organizzatori dell’evento con Comune, Pro loco e Regione) Su Bundhu di Orani, Is Sonaggiaos e S’Urtzu di Ortueri, S’Ainu Orriadore di Scano Montiferro, S’Intibidu di Ardauli e I Mamutzones de Samugheo. Intanto a Casa cultura i lunedì e i venerdì, alle 17, ludoteca per bambini a cura di Zerocento. I giovedì, alle 15, lo sportello Informa Barigadu a cura di Studio e progetto 2. Stesso giorno e stessa ora, curato dalla coop L’Arca, il servizio di supporto per la prenotazione di visite mediche, esami e altre necessità socio-sanitarie. I venerdì, alle 15, l’Angolo dei compiti. (a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA