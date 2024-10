Sfilata di colori con le vecchie Fiat 500 

Utilitarie, ma ormai d’epoca. Successo ieri a Guspini per il raduno di Fiat 500 ospitato in via Santa Maria. Oltre cento le auto d’epoca in mostra, grazie alla passione del meccanico amatore e restauratore di veicoli Alessandro Concas: «La rassegna ha come obiettivo quello di ricordare il passato questa prodigiosa vettura che ha fatto la storia della società italiana degli anni Sessanta, unendo la passione e l’originalità dei possessori dello storico veicolo e di tutti i suoi simpatizzanti. Alla manifestazione hanno aderito anche proprietari di altri storici autoveicoli di case costruttrici di autovetture del secolo scorso trasformati in Abarth e storiche auto degli anni Venti. La giornata nasce da un gruppo appassionati che vanta al suo interno, oltre a figure qualificate anche di piloti».

Numerosi i curiosi provenienti da tutta la zona. Gregorio Bonadies residente a Villacidro: «Arrivai in Sardegna negli anni Settanta a bordo di una 500, ancora oggi giro nel paese con questo veicolo che mi ha fatto conoscere l’Isola e i suoi abitanti».

Al termine del raduno, i sauti davanti a un ringresco per darsi appuntaento al prossim oanno. Sempre a bordo delle utilitarie d’epoca.

RIPRODUZIONE RISERVATA