Sfilata di carri allegorici e festival canoro 

Dopo il lungo stop per pandemia e alluvione oggi le strade di Bitti si rianimano di allegria con la grande sfilata di maschere e carri allegorici. Nelle ultime settimane sono andati avanti i preparativi. Un lavoro che ha coinvolto grandi e piccoli, assieme a varie associazioni.

L’appuntamento oggi è alle 10.30 con il raduno dei carri e dei gruppi in maschera in piazza San Giovanni. Da qui partirà il festoso corteo che attraverserà il paese e arriverà in piazza Asproni dove alle 13 è in programma il pranzo comunitario. L’intrattenimento andrà avanti con l’animazione del dj Set Sandrino.

La manifestazione, promossa dal Comune, coinvolge Polisportiva Bittese, Protezione civile, compagnia barracellare, comitato San Giorgio martire leve 1988-1998-1996.

Il programma di Carnevale a Bitti non può fare a meno del collaudato festival parrocchiale dei ragazzi, storica gara canora che giunge all’edizione numero 55. In prima fila nell’organizzazione l’associazione Akimus che può contare sull’entusiasmo di bambini e ragazzi protagonisti delle esibizioni e sulla “Probania’s band”, coordinata da Massimiliano Porcu e Giorgio Rusta. Domani alle 18.30 il via nel cineteatro Ariston.

