Sfilata di Carnevale, il piano B è l’arrivo in piazza XVIII Aprile 

Potrebbe cambiare percorso la grande sfilata di Carnevale organizzata dalla Pro Loco in programma sabato 17 febbraio. A spiegarlo è il presidente Stefano Lai, «i lavori al parco Matteotti forse non consentiranno l’arrivo del corteo nell’area verde come inizialmente previsto - dice – per cui è possibile che la festa finale sarà dirottata in piazza XXVIII Aprile, dove peraltro si è svolta anche gli altri anni, con la zeppolata e la musica dei dj». Il resto rimane invece invariato con raduno alle 15,30 e partenza alle 16,30 da via Cecoslovacchia. Il corteo percorrerà poi via Polonia, via Fiume, via Merello, via Sant’Antonio, via Fadda, via Marconi, via Sicilia, via Diaz, via D’Annunzio per poi arrivare appunto in piazza XXVIII Aprile a fianco al Comune. Sono previsti premi per il miglior carro, la miglior maschera e il miglior gruppo in maschera (formato da minimo 20 partecipanti).

Tutto confermato invece per la sfilata di giovedì con associazioni e scuole: si parte alle 10,30 dal parco Matteotti e poi da qui per le vie Porcu, piazza XXVIII Aprile, Regina Margherita, Dante, Cagliari e ritorno al parco Matteotti. All’arrivo, anche in questo caso, zeppole per tutti. ( g. da. )

