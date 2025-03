Sfilata di Carnevale, domani stop alle auto 

Tutto pronto per il finale del Carnevale monserratino, con la sfilata che domani alle 16 partirà da Piazza Gennargentu e terminerà ai giardinetti del Redentore. La circolazione stradale sarà interdetta, fino al termine dell’evento, nelle vie Monte Albo, Terralba, San Valeriano, San Gottardo, Dorgali, Giulio Cesare e del Redentore. Le auto saranno deviate verso percorsi alternativi dalla polizia locale. Previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata in via Monte Albo dalle 14 alle 16 e in via del Redentore dalle 14 alle 21.30.

RIPRODUZIONE RISERVATA