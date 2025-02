Sfilata di Carnevale, boom di adesioni  

Fervono i preparativi a Siniscola in vista della festa più pazza dell’anno. Tra tanti gruppi in maschera, carri allegorici che in base alle anticipazioni faranno faville, accompagnati dalle immancabili frittelle sotto una pioggia di coloratissimi coriandoli, il carnevale nella cittadina si prospetta di alto livello. «Siamo molto soddisfatti per le adesioni - afferma Giacomo Dalu, il presidente della Pro Loco che in accordo col Comune si occuperà dell’evento e del il bando che premierà le migliori maschere che sfileranno il 2 marzo - e in attesa della chiusura delle iscrizioni ci aspettiamo ulteriori partecipazioni». Per favorire l’allestimento delle allegorie sono stati messi a disposizione dei gruppi alcuni capannoni della zona industriale. «Come consuetudine da anni daremo un contributo per le spese ai migliori tre carri allegorici e ai due migliori gruppi in maschera - prosegue Dalu - purché partecipino alla sfilata di Siniscola e a quella a La Caletta il 9 marzo». Tanta l’attesa anche per la seconda uscita del 2025 della maschera tradizionale “S’Orvu ’e Montiarvu” in programma l’8 marzo. Per coloro che vorranno ammirare i “Tintinnatos”, l’altra maschera arcaica di Siniscola, appuntamento a Posada per martedì grasso.

