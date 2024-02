Sfilata di Carnevale annullata La pioggia caccia le maschere 

Il maltempo blocca la prima giornata del Carrasecare nugoresu. I tredici gruppi di maschere tradizionali provenienti da tutta l'Isola avrebbero dovuto sfilare da piazza Sardegna a piazza Vittorio Emanuele. «Purtroppo non c'è stato niente da fare - afferma amareggiato l'assessore alla Cultura Salvatore Picconi -. Le previsioni davano miglioramento, ma non è stato così. I gruppi hanno aspettato sino all'ultimo. Siamo dispiaciuti, e purtroppo non ci sarà una riproposta». Le maschere avrebbero dovuto attraversare il centro passando per via La Marmora e Corso Garibaldi, concludendo il percorso in piazza Vittorio Emanuele. Nella stessa piazza si sarebbe dovuto festeggiare con dj set, balli sudamericani e street food. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA