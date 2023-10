Sfilata di campioni sul palco di Carbonia 

La consegna di quello intitolato a “Davide Astori”, da parte dei genitori dell’ex capitano rossoblù e viola, sarà prevedibilmente uno dei momenti più emozionanti dell’edizione 2023 dei Premi Ussi Sardegna. La cerimonia si svolgerà il prossimo 21 novembre dalle 15.30 al Teatro Centrale di Carbonia.

Il gruppo sardo “Antonio Cardia” dei giornalisti sportivo ha scelto per questa occasione un tema complesso e delicato: “Lo sport è passione con un’imprescindibile declinazione verso il rispetto delle regole”. Sportivi e giornalisti si alterneranno su un palco che alcuni hanno già calcato, come Filippo Tortu, Dalia Kaddari, Lorenzo Patta o Stefano Oppo, che hanno rinverdito quest’anno i loro successi. Altri, come Gigi Datome, riceveranno l’applauso per un’intera carriera. Atleti, arbitri e squadre ma anche firme del giornalismo sportivo come Veronica Baldaccini (ex Videolina e L’Unione Sarda, oggi affermata giornalista di Sky Sport), che a Carbonia gioca in casa, o Giorgio Porrà rafforzeranno il connubio tra stampa e sport. A Cristian Zara, fresco campione italiano dei Gallo, sarà destinato il Premio Joseph Vargiu, dedicato al pugilato.

Per mettere in piedi la serata, l’Ussi ha trovato forti alleati nel Comune di Carbonia e nella associazione Sturmtruppen e ricevuto il patrocinio della Regione Sardegna. ( c.a.m. )

