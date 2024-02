Sfilata dei carri allegorici e festival musicale dei ragazzi 

Un Carnevale dalla coda lunga che va oltre il mercoledì delle ceneri, quello organizzato dall’amministrazione comunale di Bitti in collaborazione con la Polisportiva bittese. L’appuntamento è domani con la sfilata in maschera. Il raduno è alle 10 in piazza San Giovanni (pratza de Cocconeddu), da qui partiranno i carri allegorici e i gruppi in maschera che, sfilando lungo le vie del paese, raggiungeranno la piazza Asproni dove alle 13 ci sarà il pranzo comunitario. Domenica alle 17, al cinema Ariston, la seconda parte del 56° festival dei ragazzi con musica dal vivo e la partecipazione della Probania's Band. Evento storico e molto atteso da grandi e piccoli.

