Sfilata con tremila figuranti 

I preparativi sono evidenti in vista della 125esima festa del Redentore, evento che ogni anno trasforma la città e il monte Ortobene in un insieme di spiritualità, cultura e folklore. Nelle vie del centro si montano le tribune per gli eventi più attesi: sabato sera la sfilata delle maschere e domenica quella dei gruppi folk dell’Isola.

Le maschere

Riconosciuta tra i “Grandi eventi identitari” della Regione, la festa propone un programma articolato in tre importanti giornate. La prima sabato con la sfilata delle maschere tradizionali caratterizzata da 14 gruppi e circa 1000 figuranti che percorreranno piazza Sardegna, via Lamarmora, corso Garibaldi e piazza Vittorio Emanuele. La serata proseguirà con il concerto “Note in festa” e lo spettacolo comico di Cossu&Zara.

Costumi tradizionali

Domenica la sfilata dei costumi tradizionali e dei cavalieri. Dalle 10, lungo viale del Lavoro e corso Garibaldi fino alla cattedrale di Santa Maria della Neve, sfileranno 69 gruppi e oltre 3000 figuranti. Seguirà la benedizione solenne del vescovo Antonello Mura. In serata il Festival regionale del folclore al Quadrivio. La festa religiosa sarà venerdì 29 sul monte Ortobene. Alle 6 inizierà il pellegrinaggio dalla Cattedrale sino al Monte, seguito alle 11 dalla messa solenne e dalla tradizionale processione attorno all'anello del parco verso la statua del Redentore.

Grande vetrina

Dice il sindaco Emiliano Fenu: «È un evento molto importante per la città che raccoglie un profondo senso di identità. È una festa della Sardegna intera». L’assessora alla Cultura Natascia Demurtas aggiunge: «La festa del Redentore rappresenta per Nuoro un patrimonio vivo e condiviso, che ogni anno si rinnova con la stessa intensità di sempre. È una manifestazione che tiene insieme tante dimensioni». Pasquale Mereu della Fondazione di Sardegna sottolinea: «La Fondazione supporta le iniziative con una collaborazione costante, anche con l’intento di agevolare l’arrivo dei turisti». Annalisa Canova per la Regione ricorda: «È un'occasione per ospitare e conoscere meglio la propria realtà, a partire dalle tradizioni e dai musei». Roberto Cadeddu, di Confesercenti, spiega l’idea di lavorare insieme per un’accoglienza più calorosa: «Venti operatori porteranno menu tipici a chilometro zero per far assaggiare i nostri prodotti a chi visita la città, tra birre artigianali, carne del luogo e accoglienza calorosa». Salvatore Piredda del Centro commerciale naturale Corso Garibaldi dice: «L’evento mette in luce il nostro patrimonio culturale e il centro storico, che deve rivivere ed essere valorizzato anche grazie a queste iniziative». Accanto agli eventi principali, la città ne ospiterà 10 collaterali tra concerti, laboratori, mostre, sport e incontri culturali, creando un’atmosfera di partecipazione diffusa. Col sostegno della Regione, della Fondazione di Sardegna e del Comune, Nuoro si conferma uno dei cuori pulsanti della cultura e spiritualità dell’Isola.

