Sfilata canina per beneficenza 

Torna a Tratalias “Zampettando”, passerella canina amatoriale. Manifestazione a scopo benefico il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza ai rifugi canini del territorio. «Per il secondo anno», spiega l’istruttore cinofilo Massimiliano Pau che, con Ilaria Pes, «grazie al patrocinio del Comune e alla Pro Loco, abbiamo deciso di realizzare questa passerella di beneficenza. Il nostro intento è raccogliere quante più donazioni possibili per poter acquistare almeno una tonnellata di alimenti per cani da donare ai rifugi canini della zona. Ovviamente le donazioni sono del tutto volontarie. Lo scorso anno abbiamo donato 700 chili di alimenti grazie al contributo di numerose attività commerciali e di coloro che hanno partecipato con una donazione volontaria». L’appuntamento è per domani alle 20 in piazza Emilio Lussu: possono partecipare tutti i cani, di razza e meticci. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA