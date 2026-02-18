VaiOnline
Macomer.
19 febbraio 2026 alle 00:47

Sfilata annullata, resta la corsa equestre 

Per salvare il “Carrasegare macumeresu” non resta che “Currere a pudda”, per la Pentolaccia. Tutto il resto è stato annullato a causa dell’allerta meteo e anche per le nuove direttive della Prefettura dopo i recenti fatti di cronaca internazionale. Cause che, di fatto, impediscono una nuova data per lo svolgersi delle sfilate, dei balli in piazza e altri eventi, che doveva tenersi il 14 febbraio. Ora l’annuncio ufficiale: la sfilata del carnevale macomerese non verrà recuperata. Annullata definitivamente. Ad ufficializzarlo, con una nota, è il Forum Giovani che, assieme all’associazione culturale ProPositivo e all’amministrazione comunale, si era presi l’impegno dell’organizzazione, dopo la rinuncia del sodalizio Macomente. Tante le critiche. Tante le polemiche. «Respingiamo ogni narrazione che attribuisca la volontà di impedire lo svolgimento della sfilata - è scritto in una nota - l’impegno di associazioni, sponsor e ragazzi che hanno preparato il carro dimostra quanto tutti abbiamo creduto nel progetto».

Per gli organizzatori, tuttavia, tutto si trasforma in una solida base per il futuro. Per salvare il carnevale resta la tradizionale giostra equestre in corso Umberto sabato alle 14.30. Richiama un’ottantina di cavalieri e grande pubblico. (f. o.)

