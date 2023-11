Sfilata a Verona per Bettua, l’asina più bella dell’isola 

Tra gli animali sardi esposti alla 125ª edizione di Fieracavalli che si è tenuta a Verona dal 9 al 12 novembre, era presente anche l’asina Bettua, nata nel 2009, dell’allevamento di Luigi Agus di Villasalto, che lo scorso maggio ha vinto il primo premio alla mostra regionale dell’asino di razza sarda a Ittireddu, e con lei il più giovane Celeno, del 2014.

La particolarità dell’azienda di Agus sta nel voler conservare e tutelare la razza sarda: conta circa 40 capi tutti selezionati anche grazie alla collaborazione con Agris. «Sono orgoglioso – dice il sindaco Leonardo Usai – che il nostro territorio sia rappresentato in una fiera così importante e detenga l’asino di razza sarda più bello dell’Isola. Come veterinario so bene quanto lavoro e quanta attenzione ci sia nel cercare di tutelare questa razza, selezionando sempre i migliori capi».

Sulla stessa lunghezza d’onda il vicesindaco e assessore all’Agricoltura, Francesco Cotza: «Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto dall'azienda di Massimiliana Fois e del marito Luigi Agus e della loro partecipazione alla Fiera di Verona, una presenza che ha dato visibilità a tutto i nostro territorio». Cotza prosegue rendendo merito al lavoro fatto dall’azienda, che ha permesso di incrementare l’allevamento di asini a Villasalto, dando un grande apporto a tutto il territorio.

