Premi Ussi Sardegna.
22 ottobre 2025 alle 00:27

Sfilano squadre e campioni oggi a Golfo Aranci 

Il campione europeo dei pesi gallo, Cristian Zara, riceverà oggi alle 16 nella palestra comunale di via Marconi, a Golfo Aranci, il più antico e tradizionale dei Premi Ussi Sardegna, quello intitolato a Joseph Vargiu e destinati ai pugili. Il più recente, in ricordo di Gigi Riva, è stato invece assegnato a Leonardo Pavoletti, che non potrà essere presente alla cerimonia organizzata dal Gruppo sardo dei Giornalisti Sportivi. Ci sarà invece Fabio Pisacane, al quale la famiglia del compianto difensore azzurro di Cagliari, Roma e Fiorentina consegnerà il Premio “Davide Astori”.

Come di consueto, la premiazione di oggi, dedicata al tema “Sport e longevità”, vedrà sfilare sul palco tanti atleti e squadre sardi che si sono messi in luce nell’ultima stagione agonistica. E se Alessia Orro è stata già premiata in occasione del Sardegna Volleyball Challenge lo scorso 24 settembre, oggi a Golfo Aranci non mancheranno atleti di valore internazionale. A cominciare dal nuotatore Marcello Guidi che, pochi giorni fa, proprio nelle acque del comune ospitante, ha colto l’argento in staffetta nella World Cup in acque libere. Tra i tanti premiati, Jeff Onorato, campione di sci nautico, l’apneista Chiara Obino, stavolta accompagnata dalla figlia Cecilia che ne ha seguito le orme, l’allenatore dell’Amsicora hockey, Roberto Carta, la campionessa italiana giovanile dei 400 metri, Laura Frattaroli, il campione europeo Under 20 dei 200, Diego Nappi, il campione italiano Promesse dell'asta, Andrea Demontis, l’azzurra di calcio a 4, Alice Virdis, la pilota di kart Clelia Soddu, i giovani velisti Alice Dessy e Lorenzo Sirena, l’highlander del basket sardo, Maurizio Pedrazzini, il difensore brasiliano Emerson, il dirigente Nardo Marras.

Tra le squadre, sarà premiato per lo scudetto maschile il Tennistavolo Sassari. Ospiti le formazioni più blasonate (Cagliari, Dinamo, Torres), ma anche la selezione gallurese Under 17 che rappresenterà il calcio locale. Ospite d’onore, il due volte medagliato olimpico, il canottiere oristanese Stefano Oppo.

