Sfilano le prioresse tra due ali di folla 

Un paese invaso da un fiume di visitatori giunti da ogni dove, ha consacrato il successo della Domenica delle Palme, di ieri, a Desulo. Fin troppo piccole le vie dell’abitato per contenere tutti: a migliaia hanno risposto alla chiamata della neonata Pro Loco, promotrice del primo Festival della Prioressa in sinergia col Comune.

Straordinario il colpo d’occhio della colorata processione, con il corteo partito alle 10,30 dalla chiesa del Carmelo nel rione di Ovolaccio e giunto alle 11,30 nella parrocchia di Sant’Antonio Abate, dove si è svolta la messa officiata dal parroco Don Marco Floris, alla presenza di autorità civili e militari.

Oltre 70 le prioresse delle dieci compagnie in abito tradizionale, precedute dai bambini mentre gli uomini hanno chiuso il corteo. Presenti per l’occasione diversi fotografi, assiepati dietro le transenne e nelle tribune installate in più punti del percorso. Sold out le strutture ricettive di tutto il territorio.

«Una grande soddisfazione vedere così tante presenze nel nostro paese. Non assistevamo a dei numeri così importanti da almeno 50 anni. Ci emoziona, il ritorno di tanti compaesani dal Campidano e altre zone dell’isola e dell'Italia», – ha detto il sindaco Gian Cristian Melis, che proseguendo ha voluto ringraziare La Pro Loco, le forze dell’ordine, il parroco e la popolazione intera “per l’azione sinergica svolta”.

L’intera cerimonia è stata seguita in diretta da Videolina. La sacralità dell’evento è entrata nelle case dei sardi, con i suoi colori e le sue emozioni.

