Sassari.
10 agosto 2025 alle 00:35

Sfilano i Candelieri medi, il rito informale 

Sedici Candelieri Medi per la processione fai-da-te. Ieri sera, da Largo Cavallotti a Santa Maria, è andata in scena la sfilata dei ceri (di dimensioni più contenute) che fanno da ponte ufficioso tra i Piccoli e quelli della Faradda del 14 agosto. Un corteo in realtà senza avallo né dell’Intergremio, né della curia e visto a distanza dall’amministrazione comunale che ha in ogni caso assicurato il servizio d’ordine con la polizia locale.

A marcare però un cambio di passo rispetto all’assenza delle precedenti giunte è stato il sindaco Giuseppe Mascia, che ha voluti presenziare all’inizio della manifestazione insieme a diversi esponenti dell’esecutivo. Tra questi l’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni che, in una recente commissione a Palazzo Ducale, aveva annunciato un futuro dialogo con chi anima i Medi. Il costume di una festa a parte risale a poco prima del 2000 per volontà dell’allora prima cittadina Anna Sanna, decisione che permane tuttora.

La sfilata ha attraversato il centro storico fermandosi vicino alla chiesa di Santa Maria di Betlem senza però, com’è tradizione, entrare nel sagrato. (e.fl.)

