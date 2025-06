Sfilano gli irriducibili appassionati delle vecchie “500” 

Sembra quasi piccola piazza Primo Maggio a Sestu. Eppure 67 auto d’epoca, in stragrande maggioranza Fiat 500, più qualche altra auto classica, ci stavano benissimo. È il successo del quarto raduno sestese del Fiat 500 Club Italia, nella sezione cagliaritana.

«La 500 è stata la mia prima macchina, ne ho cambiato una decina, l’ultima ce l’ho da vent’anni», racconta il fiduciario Franco Piras, sestese. «È l’auto che ha motorizzato l’Italia e ancora oggi appassiona».

«La mia dentro ha i sedili a scacchi, fuori è rosa, un po’ maschile un po’ femminile, l’abbiamo personalizzata con mio marito», spiega Lucia Murru da Quartu, «e poi c’è la mia collezione di Barbie». Sportivissima anche quella di Fausto Foddis, «è l’espressione di un amore. Io sono nato in officina, ho costruito anche auto da corsa, questa è la mia piccola Ferrari». I colpi di fulmine poi sono tanti: «La mia l’ho trovata in un campo tutta sfasciata, a Capoterra. E l’ho ricostruita bullone su bullone», ricorda Fabio Palmas, di Cagliari. «La mia 600 Vignale era un rudere, e ora è perfetta, la gente si meraviglia quando la vede», indica giustamente orgoglioso Alberto Mattana. Gli appassionati sono di età diverse: «Mi ricorda i bei tempi, come se qualcosa si fosse fermato», dice Dario Frongia. «Io la uso sempre, le macchine d’epoca non danno problemi», aggiunge Gabriele Medda, 32 anni. Il club ha ricevuto una targa ricordo dal vicesindaco Massimiliano Bullita, poi i cinquecentisti sono partiti verso un ristorante di Uta. Appuntamento alla prossima avventura.

