Sfilano gli abiti del passato 

È un tuffo nel passato quello che regala il parco Matteotti. Nel giardino al centro della città, sfilano gli abiti di tutti i ceti sociali della Quartu di un tempo: da quelli da lavoro, a quelli borghesi, a quelli tradizionali, con un’attenzione particolare anche a quelli della Pasqua, con i suoi riti, alcuni andati persi, altri che invece si sono conservati fino ad oggi.

Perché il tema di questa XIX edizione di “Aici bistiant in Quartu-Così vestivano a Quartu”, organizzata dall’associazione folk culturale Su Idanu, è appunto “Modas de Pasca Manna, -riti, usi e costumi nella tradizione popolare quartese”.

Dopo l’avvio affidato a su bandidori, ecco arrivare i pastori, e poi i bambini tutti rigorosamente scalzi: erano quelli che raccoglievano la legna per fare i falò di San Giovanni. E poi ci sono le donne, quelle che alla vigilia sempre di San Giovanni stendevano il loro vestiario, soprattutto i capi di seta, al fresco della notte perché l’umidità rafforzava le fibre.«Arrivare alla XIX edizione è un traguardo importante», ha detto il presidente di Su Idanu Lucio Carboni, «vuol dire che siamo andati in crescendo e che speriamo di crescere ancora. Ogni anno i quartesi hanno questa opportunità di vedere abiti che non conoscono, che sono sempre diversi. Questa volta ad esempio la novità è un abito borghese legato alla tradizione dai gioielli».

Sfilano donne e uomini, sfilano gli abiti del lutto e quelli della festa davanti a un folto pubblico che ha riempito il parco Matteotti. E alla fine con i loro abiti, i modelli per un giorno, sono tutti lì sul palco a ringraziare a dare l’appuntamento all’anno prossimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA