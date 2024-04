Sfila l’orgoglio della libertà, in 10mila nel corteo di Cagliari  

Un fiume di gente, tra famiglie, attiviste, attivisti e giovani, ha invaso, sulle note di “Bella Ciao”, le principali strade di Cagliari per gridare «siamo tutti antifascisti» e «ora e sempre libertà». Da piazza Garibaldi a piazza del Carmine, per non dimenticare, settantanove anni dopo, la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo hanno sfilato oltre 10mila persone. Le bandiere della Pace, dei Quattro Mori, dell’Ucraina e della Palestina hanno sventolato affianco a quelle dell’Anpi – organizzatrice della manifestazione –, e assieme a quelle di diversi partiti della sinistra. «Mai dimenticare questa data», hanno detto i manifestanti, inneggiando anche alla pace.

La giornata

«Quest’anno il 25 aprile ha un significato particolare perché il governo sta tentando di modificare la Costituzione, ma questa è garanzia e promotrice dei diritti. Per questo occorre ribattere con forza agli attacchi fatti alla carta costituzionale», ha detto Lidia Roversi, presidente Anpi di Cagliari.«Non è solo una data commemorativa, ma è un momento in cui si rinnova la propria volontà contro il fascismo, che, in forme diverse, sta tirando su la testa, proponendo una visione della donna esclusivamente madre e aggredendo la legge 194», ha aggiunto Afra Carubelli dell’associazione “Non una di meno”.

Le corone

Prima tappa del corteo in via Sonnino per la posa di due corone di fiori al Parco delle Rimembranze, mentre la banda musicale di Pirri ha intonato l’inno d’Italia. «Oggi è la festa che ricorda la liberazione dell’Italia dopo gli anni più bui», ha ricordato il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, «è giusto e doveroso che l’Assemblea sarda e il suo presidente siano in piazza tra chi vuole ricordare e non dimenticare il male causato dal periodo fascista e nazista». Presenti anche la commissaria del Comune di Cagliari, Luisanna Marras, il prefetto e la questora. Sono stati ricordati, con un omaggio floreale, due simboli dell’antifascismo: Antonio Gramsci ed Emilio Lussu. Ad attendere il corteo in piazza del Carmine Lilla, al secolo Sonia Aquilotti, 88 anni, staffetta partigiana nelle Marche quando ne aveva 7. «Era un gioco. Avevo un grembiulino rosa e il mio compito era andare a prendere in un podere un quarto di latte per mia sorella», ha raccontato la donna, «quando stavo per arrivare a destinazione, la strada era ben visibile e io avevo due scelte: se correvo significava che c’era un pericolo e i partigiani non arrivavano, ma se camminavo piano si facevano vedere e consegnavo loro un foglietto nascosto nel grembiule». Nel corteo anche Massimo Zedda, che sottolinea «la voglia di partecipazione» a sostegno «dei nostri valori costituzionali di libertà, democrazia e solidarietà».

La raccolta

In piazza c’era la Cgil, che, in concomitanza con il resto del Paese, ieri ha avviato in Sardegna la raccolta firme per i quattro referendum su licenziamenti, contratti a termine e sicurezza. «Oggi a maggior ragione il carattere antifascista e repubblicano della nostra Costituzione va rinforzato perché siamo in presenza di un governo che non è in grado di definirsi antifascista e di ribadire i valori della libertà e della democrazia», ha evidenziato il leader sardo, Fausto Durante, mentre in sottofondo si sente la canzone “La storia siamo Noi” interpretata da Fiorella Mannoia.

