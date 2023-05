Sfila l’estrema destra di governo Tensione alle stelle dopo la tregua 

Gerusalemme. Una giornata di forte tensione nella Città Vecchia, che ha visto cortei di migliaia di nazionalisti israeliani per l’annuale Marcia delle bandiere, che ha registrato slogan di “Morte agli arabi” oltre che attacchi a passanti e giornalisti.

La Marcia - bollata da Ramallah come «provocatoria» - si è svolta a poca distanza dal cessate del fuoco che ha messo fine a cinque giorni di ostilità a Gaza tra la Jihad islamica e Israele. La polizia ha messo in campo oltre 3mila agenti. La manifestazione ricorda la presa da parte di Israele della zona est della città nella Guerra dei 6 giorni del 1967, un’acquisizione non avallata dalla comunità internazionale, e ha visto sfilare esponenti dei partiti radicali di destra come il leader di Potenza ebraica (e ministro della Sicurezza nazionale) Itamar Ben-Gvir e quello di Sionismo religioso (responsabile delle Finanze) Bezalel Smotrich, oltre a esponenti e ministri del Likud come Yisrael Katz.

