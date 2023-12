Sfila la rabbia delle studentesse 

Una passeggiata “arrabbiata” per ricordare a tutti che «vogliamo restare vive e libere». L’hanno fatta le studentesse dell’Università di Cagliari che ieri hanno sfilato a Is Mirrionis, dove più volte è stato avvistato un maniaco che ha molestato diverse ragazze, con l’obiettivo di sensibilizzare i residenti e attirare l’attenzione su un fenomeno che non può e non deve essere messo in secondo piano.

È la prima manifestazione, ma se seguiranno altre, come è stato deciso nei giorni scorsi nel corso di un’assemblea che si è tenuta nell’androne centrale de “Sa duchessa”. Le studentesse, supportate anche dalle associazioni Liberas e Non una di meno, si sono guardate in faccia e si sono raccontate le paure con le quali convivono nel tragitto notturno casa, lavoro, università.

La paura

«Tutte e tutti devono essere consapevoli di quello che accade in questo quartiere sia per guardarsi le spalle sia per poter intervenire nel caso in cui ci fosse la necessità. Magari c’è anche chi è davvero ignaro della situazione. Ecco noi vogliamo tutti e tutte sappiano, abbiamo bisogno di avere il supporto delle persone che vivono nella zona», spiegano le organizzatrici dell’incontro, «abbiamo programmato questa assemblea perché abbiamo la necessità di guardarci in faccia. Di unirci per riprenderci gli spazi, ma non dobbiamo interrompere gli incontri, perché ogni volta che abbassiamo la guardia questi si sono sentiti in diritto di molestarci. Se restiamo unite possiamo cambiare le cose, essere più forti e fare paura».

Le proposte

La passeggiata per fare rumore è solo la prima delle iniziative che hanno intenzione di mettere in campo, ma sul tavolo oltre alle testimonianze di diverse ragazze che con i o il molestatore – il loro sospetto è che sia più di uno - hanno avuto un incontro ravvicinato, anche alcune proposte da sottoporre al rettore Francesco Mola.

«Ci piacerebbe che partecipasse a una delle nostre assemblee pubbliche. Vorremmo che si facesse portavoce con il Comune per potenziare e migliorare l’illuminazione pubblica, in molte zone del quartiere è totalmente assente», evidenziano, «e poi ci piacerebbe che l’università pensasse a un corso di autodifesa gratuito per gli studenti e le studentesse da organizzare nella palestra del Cus, così da dare a tutti e a tutte la possibilità di partecipare e imparare a difendersi in caso di aggressione». Ma aggiungono: «Difendersi è legittimo, ma bisogna farlo in sicurezza e non mettere mai a rischio noi stesse».

Sfiducia

Più volte gli sguardi, tanti smarriti, si sono incontrati durante l’assemblea e per tante la fiducia nelle forze dell’ordine è svanita: «O non intervengono o arrivano tardi, quando magari l’irreparabile è giù successo», dice una ragazza, raccontando di avere lei stessa fatto più di una segnalazione. «La paura è la più grande violenza che ogni giorno subiamo, dobbiamo fare rete, creare comunità sia nel quartiere che all’università e riprenderci la nostra libertà».

