Sfila la rabbia contro il Tyrrhenian link 

«Il paesaggio è tutelato dalla Costituzione, non consentiremo a Terna di distruggerlo». Il comitato di Selargius continua la sua battaglia contro il Tyrrhenian link, stavolta con un corteo a suon di fischietti e tamburi organizzato ieri nel centro cittadino.

Mobilitazione

Un serpentone scortato dalle forze dell’ordine - con diversi agricoltori selargini, politici e semplici cittadini - che ha percorso via Trieste e via Istria, sino al Municipio, per chiedere ancora una volta lo stop al progetto di Terna che prevede due stazioni elettriche nella località di Su Pardu. «Un mostro che non serve alla Sardegna», le parole della referente del comitato cittadino Rita Corda urlate al megafono, «questa non è transizione energetica ma pura speculazione. Il progetto è piovuto sopra la testa dei selargini e di tutti i sardi senza che la popolazione venisse adeguatamente informata. Stanno agendo di nascosto, non curanti del ricorso al Capo dello Stato che l’amministrazione comunale ha presentato a febbraio contro l’azione di Terna».

Striscioni, magliette gialle, e un unico slogan che ha accompagnato tutto il tragitto: «Noi il Tyrrhenian non lo vogliamo». Fra i presenti il presidente della Pro Loco Gianni Frau, una rappresentanza del comitato Nuraxino contro l’eolico, il consigliere Dino Deiana. E l’esponente della minoranza Francesca Olla: «Vogliono trasformare la nostra campagna in un hub energetico, per questo dobbiamo prima di tutto fermare Terna. C’è chi dice che ormai non ci sia più niente da fare, intanto noi vogliamo combattere, e finché avremo voce diremo no a questo progetto e a tutti quelli che seguiranno di conseguenza».

In testa al corteo Mariangela Gallus, selargina doc diventata il simbolo della lotta contro Terna con il suo no alla cessione dei terreni di famiglia: «Voglio continuare a coltivare la vigna e a produrre uva da vino come abbiamo sempre fatto, mi sono rifiutata di vendere e continuerò a oppormi alla realizzazione delle due stazioni elettriche».

L’incontro col sindaco

A fine mattina l’incontro con il sindaco Gigi Concu all’ingresso del Municipio. «Abbiamo presentato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proprio perché vogliamo vederci chiaro», ha ricordato. «Tutto quello che sta succedono nell’Isola per quanto riguarda l’eolico non ci lascia tranquilli, lo dico da sindaco ma prima di tutto da cittadino sardo. Sarà necessario chiedere dei chiarimenti alla nuova presidente della Regione per capire come procedere, magari attraverso uno studio di razionalizzazione di questi interventi. Nel frattempo continueremo a monitorare qualsiasi atto di Terna che riguarda il nostro territorio».

