Sfila la bellezza femminile 

In occasione dei festeggiamenti in onore della patrona, la Beata Vergine della Neve, Pabillonis ha reso omaggio alla figura femminile con due iniziative partecipate e ricche di significato. Durante la processione religiosa, oltre cento donne provenienti da tutta la Sardegna hanno sfilato indossando il costume tradizionale del proprio paese, offrendo uno spettacolo unico di colori, tessuti e simboli identitari. Da sud a nord dell’isola, passando per il centro e il Campidano, il corteo ha visto rappresentati paesi come Portoscuso, Pattada, Nuoro, Desulo, Paulilatino, Narbolia, Mogoro, Arbus, Guspini, San Gavino e naturalmente Pabillonis. Un vero e proprio viaggio nella cultura sarda al femminile.

L’iniziativa è stata ideata da Marta Scanu, residente del paese, con il supporto del comitato dei festeggiamenti – Leva 1965 – e si è svolta per il secondo anno consecutivo. L’adesione è cresciuta rispetto all’edizione precedente, segno del successo e dell’interesse suscitato. «La passione per i costumi e per la tradizione sarda – ha spiegato Scanu – è stata il motore che mi ha spinto a riproporre questa iniziativa. Grazie al sostegno del comitato è stato possibile realizzarla ancora una volta». Il suo invito, pubblicato su Facebook, ha raggiunto rapidamente diverse zone dell’isola: «Una varietà di abiti tradizionali, tutti assieme, è un colpo d’occhio impagabile», ha scritto.

Durante il corteo, le donne, accompagnate dal gruppo folk locale “Santu Juanni”, aprivano la processione religiosa seguite dal simulacro della santa, dai Carabinieri a cavallo della Foresta Burgos, dalle autorità civili e religiose e da numerosi fedeli. Il percorso si è concluso con la tradizionale “ramadura”, il lancio di petali in onore della Vergine, e con le soste per la benedizione della croce del Giubileo e della nuova scultura collocata nella piazza recentemente riqualificata.

La seconda iniziativa è arrivata dal 18enne Edoardo Melis, che nei locali dell’ex municipio ha presentato una mostra con le sue creazioni sartoriali. Già vincitore di premi in concorsi tematici, Melis ha voluto rendere omaggio alla figura femminile attraverso abiti ispirati a temi come la parità di genere, i diritti delle donne e l’immaginario fiabesco, come nel caso di “Alice nel paese delle meraviglie”. La collezione principale, dedicata alle rose, si fonda su un messaggio simbolico: «Il mio obiettivo – spiega – è esaltare la donna, paragonandola a questi fiori che, nonostante il gelo dell’inverno, riescono sempre a sbocciare in primavera».

RIPRODUZIONE RISERVATA