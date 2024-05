Sfila il no all’autonomia differenziata 

Il palco è tutto per Maurizio Landini, che arringa la folla per dire no all’autonomia differenziata e sì alla difesa della Costituzione, «che non si tocca». Elly Schlein lo ascolta al riparto dal caldo sotto una tenda, per poi abbracciarlo alla fine del comizio, quando scende dal palco provato ma sorridente.

Sfila la sinistra

Il concetto su cui i leader di Cgil e Pd si stringono la mano è che il progetto del governo di autonomia differenziata «si può e si deve contrastare»; e la chiamata a raccolta di ieri (50 mila i presenti da ogni parte d’Italia, secondo gli organizzatori, con una folta delegazione sarda) è la prova che questa è la “Via Maestra” da seguire, come il nome del coordinamento nazionale di oltre 150 tra associazioni e movimenti, tra cui Anpi, Wwf, Arci, Legambiente e appunto la Cgil, che ha organizzato l’appuntamento. Sul palco si alternano ambientalisti e sindacalisti, scrittori come Maurizio de Giovanni - che si sofferma sui problemi della scuola e sui tagli alle buste paga degli insegnanti - e missionari come padre Alex Zanotelli. E al corteo partecipa tutto il mondo della sinistra, dai leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli al presidente dell’Anci nonché sindaco di Bari e candidato alle Europee, Antonio Decaro; dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ai parlamentari del Pd Sandro Ruotolo, Marco Sarracino, Piero De Luca e Arturo Scotto, passando per ex parlamentari come Vincenzo Vita, l’ex sindaco Antonio Bassolino e protagonisti dell’informazione come Massimo Giannini.

I vescovi

Un sostegno alla battaglia arriva anche da chi non è in piazza: «Il documento della Conferenza Episcopale - sottolinea Landini - nel quale si dice che l'autonomia differenziata va respinta, ci dà ancora più forza e ci dice che “La Via Maestra” è la strada su cui si può unire la maggioranza di questo paese». «Questa - aggiunge Landini annunciando la via del referendum - è una legislazione frutto delle leggi che sono state fatte negli ultimi 25 anni da tutti i governi che ci sono stati. Noi abbiamo fatto una scelta, quella di decidere che è il momento di raccogliere le firme per fare abrogare quelle leggi che il Parlamento e il governo non vogliono cancellare. La più grande rivoluzione è applicare la Costituzione. Il governo sta raccontando un sacco di balle. La nostra non è solo una battaglia di resistenza o perché passi la nottata, dobbiamo impedire la messa in discussione della democrazia con una svolta autoritaria». Musica per le orecchie di Elly Schlein, che ai manifestanti che l’avvicinano prima di lasciare piazza Dante - tra un selfie e l'altro - ripete come una mantra: «Salario minimo, sanità pubblica e scuola».

«Non prevenuti»

Anche dalla Cisl sarda arriva un richiamo al documento della Cei, con il segretario Pier Luigi Ledda che dichiara un atteggiamento «non prevenuto» rispetto alla riforma ma avverte: l’autonomia deve tradursi in maggiore responsabilità nella gestione delle risorse per determinare servizi più vicini ai territori ed essere un supporto per quelli in difficoltà. Bisogna dunque evitare che nascano regionalismi forti, centralizzati, che diano poco spazio ai comuni o alle autonomie locali».

RIPRODUZIONE RISERVATA