Sfila il legame con la tradizione 

Riti ancestrali, antiche tradizioni che si perdono nella notte dei tempi e che sopravvivono. Lo sanno bene i due gruppi delle antiche maschere di Samugheo, Sos Mamutzones de Samugheo e i Mamutzones Antigos, frutto di una scissione risalente ai primi anni Novanta. Due percorsi che però oggi come allora procedono in parallelo, tramandando di generazione in generazione quel legame con la tradizione e la cultura antica del popolo di Samugheo. Sfileranno domenica 4 febbraio in occasione di A Maimone, per il carnevale della tradizione sarda.

La storia

Gianni Mura, 40 anni, assessore, sin da bambino è cresciuto con l’attaccamento a quella maschera riaffiorata dal passato e che il padre Antonio, tra i fondatori del gruppo originario nel 1979, gli ha trasmesso sin dalla tenera età. «Mio padre rientrava con il viso tinto di nero, mia sorellina ne aveva talmente paura che si nascondeva – racconta ora che è nei Mamutzones Antigos -. Io vedevo le campane, le pelli e restavo affascinato. Ricordo che un giorno stava andando a sfilare e gli chiedevo di aspettarmi: lo desideravo tanto e così a 5 anni mi ha accontentato. La prima uscita fu per una sfilata vicino a Castel Medusa e da allora, salvo i periodi in cui ero fuori per lavoro, ho sempre fatto parte del gruppo. Quando ho iniziato a sfilare riuscivo a fare pochi passi: i bambini non hanno ancora la struttura necessaria per seguire tutto il percorso. Far parte di un gruppo come il nostro significa amare il Carnevale, stare in compagnia, avere la possibilità di conoscere altre culture con trasferte anche internazionali. Diamo visibilità al nostro paese». Mura ha due bimbi di 4 e 5 anni, Thiago e Umberto. «È capitato di portarli con il gruppo, ma per il momento non sembrano molto interessati e questo mi dispiace. Hanno tanti altri stimoli, ma spero che cambino idea e sono convinto che in futuro mostreranno interesse». Indossano il costume dei Mamutzones da quando avevano un anno e mezzo invece i figli del presidente di Sos Mamutznes de Samugheo, Igor Saderi, 40 anni, racconta: «Mio figlio Riccardo, 6 anni, vedendo le campane appese in cortile ha iniziato a fare domande. Ora lui e il fratellino più piccolo, Raul di 2 anni, indossano la nostra maschera. Per me è un grande orgoglio sapere che sono appassionati delle nostre tradizioni. Personalmente ho iniziato a 20 anni, convinto da mio compare. Ora buona parte di noi ha figli che sfilano, è una tradizione per noi troppo importante da tramandare».

I gruppi

In tutto sono un centinaio a far parte dei Mamutzones de Samugheo e i trenta bambini, tra i 2 e i 13 anni, hanno un gruppo a sé. Raimondo Sanna, 50 anni, è il presidente dei Mamutzones Antigos: «Ho iniziato quando avevo 13 anni. Ho interrotto per un po’ e ora da oltre 15 sono di nuovo qua. I bambini apprendono subito, tutti vogliono sfilare. A loro raccomandiamo di comportarsi bene perché rappresentano il nostro paese».

