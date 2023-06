Sfila a Cagliari l’orgoglio Lgbtq+ 

Oggi sfila l’orgoglio arcobaleno. A Cagliari sono attese migliaia di persone da tutta la Sardegna, al motto di derivazione gramsciana di “istruito, agitato, organizzato”. Per le vie del centro sfileranno le battaglie della comunità Lgbtq+: dalla legge che contrasta le discriminazioni, alla tutela dei figli delle coppie omogenitoriali, ma anche rivendicazioni ambientaliste. La festosa marcia è, infatti, l’evento culmine del Pride Park che, nei giorni scorsi, al Parco della Musica ha dato il via a incontri, mostre, spettacoli e altre iniziative. La manifestazione che celebra- appunto- l’orgoglio delle persone omosessuali, bisessuali, in transizione, e che in generale si riconoscono in una minoranza di identità di genere o di orientamento sessuale, oltre agli alleati, partirà alle 17 dal Parco della Musica, lato via Bacaredda.

Le polemiche

« Sono passati poco più di ottant’anni dalla fine del regime fascista e oggi ci ritroviamo a fronteggiare una nuova marea nera, che si sta abbattendo con violenza sulle istituzioni, sui mezzi di comunicazione e sulla vita delle persone in questo Paese», si legge nel manifesto unitario Sardegna Pride 2023, «ma noi e le nostre comunità questa volta non ci faremo trovare impreparatə. Abbiamo combattuto a lungo per ottenere almeno parte dei nostri diritti e non arretreremo di un passo, anzi: siamo più determinate che mai a portare avanti la lotta per tutto ciò che ancora ci viene sottratto. Più vorranno zittirci, più forte sarà la nostra voce. Più vorranno oscurarci, più colorate saremo. Più ci minacceranno, più in alto sventoleremo le nostre bandiere!».

«È importante esserci»

Tra gli alleati +Europa, con l’ex sindaco di Parma e ora presidente del gruppo, Federico Pizzarotti: «Oggi è ancora più importante esserci, anche se il Governo dice di non voler cambiare la legge. Nei fatti, vedi Padova per esempio, succede altro. Serve ancora lottare per questi diritti, per tutelarli e per colmare quei voti che la politica, anche quella di sinistra, non ha mai riempito». E aggiunge: «Se è vero che il governo di destra vuole annullare gli atti omogenitoriali, è altrettanto vero che i governi precedenti non hanno voluto sanare queste crepe legislative».

La politica in piazza

Presente anche il Partito democratico: «Ci sono battaglie di civiltà da condurre dentro e fuori i luoghi delle istituzioni», afferma il segretario Piero Comandini. Non mancherà Sardegna in Azione: «il partito è stato e sarà sempre dalla parte della tutela dei diritti individuali e al fianco di chi, senza ideologie e velleitarismi, porta avanti battaglie per l’acquisizione di quelli ancora non conquistati».

Il percorso

Dal parco della Musica il corteo attraverserà: via Bacaredda, il mercato di San Benedetto, via Manzoni, piazza San Benedetto, via Paoli, piazza Garibaldi, via Sonnino, via Logudoro, viale Cimitero e via Dante. Si tornerà indietro verso il parco passando per piazza San Benedetto, via Dante e via Cao di San Marco. Per garantire l’accessibilità alla manifestazione gli organizzatori hanno chiamato anche un’interprete Lis e predisposto lungo il percorso: zone di defaticamento, bagni accessibili, sedie riservate a persone con disabilità, oltre a una zona di scarico sensoriale. Le madrine dell’evento, trasmesso in diretta sui social, sono le Karma B, le drag queen più famose d’Italia accompagnate da altri artisti. La festa continuerà al Parco della Musica con gli interventi delle associazioni, l’esibizione delle Karalis Sisters, Luv e il dj-set de Le Borlotty.

