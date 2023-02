Sfigurato e ridotto in fin di vita 

Ieri mattina l’aggressione. Gli inquirenti stanno cercando ben altre piste, non necessariamente legate ai tentati furti di auto, per comprendere i motivi di tanta violenza. Per questo stanno concentrando le indagini sul mondo della droga e dello spaccio.

Il 46enne che proprio giovedì mattina era stato identificato dagli investigatori dell’Arma quale complice della donna di 39 anni arrestata nei giorni scorsi per una serie di tentativi di furti di autovetture e danneggiamenti con cacciaviti e punteruoli di ben venticinque auto. Azioni che avevano scatenato le proteste dei proprietari e dei tanti quartesi che abitano nelle zone dei raid. Luca Lobina era stato denunciato identificato e denunciato alla Procura per concorso in furto aggravato e continuato, danneggiamento e ricettazione.

Sfigurato da ripetuti colpi al volto con un corpo contundente, forse un martello, forse una grossa tenaglia, ferito ad un orecchio tanto da aver subito la quasi completa amputazione del lobo, colpito con estrema violenza e ferocia ai genitali. Lotta tra la vita e la morte, il 46enne quartese, Luca Lobina, nel reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu dove è stato ricoverato ieri mattina dopo essere stato trovato steso per terra in una pozza di sangue tra il parcheggio del cimitero e il centro commerciale Eurospin. Il suo aggressore, Alessio Piludu di 26 anni, si è consegnato poco più tardi ai carabinieri che l’hanno arrestato per tentato omicidio. Difeso dall’avvocato Pierandrea Setzu, è stato accompagnato in carcere a Uta. I militari stanno ora cercando di recuperare l’oggetto contundente con cui Piludu avrebbe massacrato la sua vittima.

I giorni prima

Gli ambienti

Secondo le prime ricostruzioni, vittima e aggressore si sarebbero incontrati ieri mattina prima delle otto in via Roma, nell’abitazione di di Luca Lobina.Tra i due la tensione sarebbe cresciuta e col passare dei minuti dalle parole, sempre più pesanti, si sarebbe passati alle vie di fatto. Pugni, calci. Violentissimi. Confermati dalle macchie di sangue presenti sull’asfalto individuate dagli uomini della caserma di Quartu intervenuti sul posto al comando del capitano Michele Cerri e gli uomini del Nucleo investigativo di Cagliari per i rilievi. Un’anticipazione di quel che sarebbe accaduto poco più tardi nella zona di Sa Forada, tra il camposanto e il centro commerciale Eurospin dove, pare, i due si sarebbero dati appuntamento forse per risolvere una questione rimasta in sospeso e, come sospettano i militari, legata al mondo degli stupefacenti.

A Sa Forada

È qui che la storia tra i due sarebbe degenerata, culminando in una violenza cieca e terribile. Il 46enne non avrebbe avuto scampo. Compito al volto, alla testa e ai genitali con ferocia inaudita sarebbe stramazzato al suolo ricoperto di sangue. Il volto massacrato, il cranio gravemente lesionato, l’orecchio quasi staccato. Così l’hanno visto diverse persone che si trovavano a passare in zona, così l’hanno trovato i primi soccorritori che hanno immediatamente allertato le ambulanze del 118. Riconoscerlo era impossibile per via del volto sfigurato dai colpi. Poco più tardi, grazie anche alle segnalazioni provenienti da via Roma, gli investigatori dell’Arma sono stati in grado di identificarlo. Luca Lobina non era uno sconosciuto alle forze di polizia. Esattamente come non lo era Alessio Piludu, rintracciato poco più tardi e accompagnato in caserma. In mattinata le perquisizioni dei rispettivi appartamenti e le indagini nell'ambiente della droga. A preoccupare sono ora le gravissime condizioni el 46enne, in particolare per i colpi subiti alla testa.

