Alghero.
09 dicembre 2025 alle 00:16

“Sfigalbero” sulla scia del romano Spelacchio: polemica sugli addobbi 

Tiene banco ad Alghero la polemica sul grande abete di di Natale allestito in piazza Porta Terra e subito ribattezzato “Sfigalbero” dagli avversari politici dell’Amministrazione Cacciotto. Un allestimento che, fin dai primi giorni, ha diviso cittadini e politica, alimentando confronti e ironie, anche sui social. C’è chi lo definisce «troppo piccolo, spoglio e ingabbiato», lontano dall’immaginario natalizio che ci si aspetta nel cuore della città, e chi teme che possa diventare un nuovo caso mediatico, sulla scia dello storico “Spelacchio” romano.

Le critiche non tardano ad arrivare e puntano soprattutto sull’impatto estetico. «Più che un simbolo del Natale sembra un’installazione provvisoria», osservano dal gruppo dei Riformatori, secondo i quali il risultato finale non sarebbe in grado di trasmettere atmosfera né calore, soprattutto ai più piccoli e ai visitatori. A difendere la scelta interviene sui social l’assessore Enrico Daga, che respinge le accuse e rivendica l’impostazione adottata. «Quando una città prova a cambiare, a uscire dagli schemi e a sperimentare linguaggi nuovi, è normale che non piaccia a tutti. Questo però è il segno di una città viva, che non si limita a riproporre sempre le stesse soluzioni». Una posizione che però non spegne il confronto. «Cambiare va bene - replicano i critici - ma non tutto ciò che è diverso funziona». (c.fi.)

