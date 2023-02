«Sfiduciata dal sindaco per motivi politici» 

«Non me l’aspettavo. Almeno non in questo modo: ho saputo di non essere più assessore leggendo l’atto di revoca pubblicato sul sito del Comune. È stato un colpo durissimo che ancora non ho metabolizzato». È ancora scossa Renata Mura, da dieci giorni ormai ex assessora del Comune di Dolianova dopo la decisione del sindaco Ivan Piras di revocarle le deleghe all’istruzione, salute e pari opportunità che aveva in mano dal 2020.

Perché ha deciso di parlare solo adesso?

«È stato uno shock. Prima di parlare avevo bisogno di riflettere e di capire. Non è stato bello leggere che la mia presenza in Giunta era diventata di ostacolo all’attuazione del programma amministrativo. Ancora adesso non riesco a spiegarmi i motivi anche se un’idea me la sono fatta».

Spieghi meglio.

«Il motivo è politico. Credo che il sindaco non abbia gradito la mia candidatura alle scorse elezioni per il rinnovo del Parlamento con la lista “Noi Moderati”. Dopo il voto sono stata completamente isolata in Giunta e in amministrazione».