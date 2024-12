Sfiducia al presidente Melis, respinta la quarta mozione 

Quarta mozione di revoca per il presidente del Consiglio comunale di Selargius Tonino Melis, anche questa superata con la fiducia della maggioranza. Un record per Melis, al comando dell’assemblea civica di piazza Cellarium da quasi due anni e mezzo, contestato dalla maggior parte dei gruppi di minoranza.

«Un presidente di parte e poco arbitro, lo ha dimostrato in più occasioni», le parole del consigliere Alberto Cappai. L’ennesima mozione di sfiducia è scattata dopo il Consiglio comunale urgente convocato dal presidente Melis per sciogliere la commissione Ambiente, presieduta fino a poche settimane fa proprio da Cappai. «Avrei voluto imparzialità da parte sua, lasci questo ruolo a chi vuole svolgerlo in maniera arbitraria», ha aggiunto Cappai. In difesa di Melis è intervenuto il consigliere Andrea Delpin: «È la quarta mozione che presentate», ha detto rivolgendosi ai firmatari della richiesta, «si sta solo portando via tempo a discussioni più importanti». Alla fine il presidente si “salva” grazie alla maggioranza, 10 consiglieri contro i 7 voti di minoranza, dopo due ore di bagarre. «Non sono di parte, rispetto il ruolo di tutti i consiglieri», il discorso finale di Melis. «Mi auguro che d’ora in poi se qualcosa non va bene veniate a parlarmene, la mia disponibilità c’è sempre stata e continuerà ad esserci: non continuate a usare la revoca come strumento di guerra».

