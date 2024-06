Sfiducia a Marco Carta, si annuncia una seduta di fuoco 

Si prospetta infuocata la seduta del consiglio comunale di Siniscola, in programma oggi alle 16,30. Tra i punti all’ordine del giorno c’è la modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. La maggioranza sta proponendo di inserire nel documento delle linee guida la possibilità di presentare la sfiducia del presidente dell’assemblea civica che fino ad ora non era contemplata. Sullo sfondo la volontà già palesata del gruppo che sostiene il sindaco Gian Luigi Farris di rimuovere dall’incarico l’attuale presidente Marco Carta. Le opposizioni però promettono battaglia e hanno già presentato un emendamento in cui chiedono il voto dei tre quarti dell’assemblea per far passare la sfiducia.

