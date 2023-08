Sfide sul campo di pallavolo per animare le serate estive 

I ragazzi del comitato di San Giovanni leva 99 hanno organizzato, in collaborazione con l’associazione calcio Escalaplano, un torneo di pallavolo. Un successo oltre ogni aspettativa. Nel campo sportivo si sono sfidate sedici squadre, dieci da Escalaplano, una da Perdasdefogu, due da Isili, due da San Vito e una da Muravera. «Il poligono di Perdas ci ha prestato un gruppo elettrogeno - ha detto Stefano Prasciolu, membro del comitato e presidente dell’Escalaplano Calcio - e l’Escala Volley ha organizzato i campi e arbitrato le partite». Primo gradino del podio per la squadra di Muravera, secondo per una di Escalaplano, terzo per una di San Vito. (fr. l.)

