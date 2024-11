Sfide casalinghe per Tharros e Lanusei 

Vanno in scena oggi otto dei nove incontri della decima giornata del campionato di Promozione, girone A. Si gioca alle 15 a eccezione della gara tra Lanusei e Villamassargia, posticipata alle 15,30. Continua la sfida a distanza tra le due squadre di testa Tharros e Lanusei. Al comunale di Santa Giusta gli oristanesi di Antonio Lai affrontano un’Arborea che sta disattendendo le aspettative: i gialloblù sono terzultimi in compagnia del Guspini eppure hanno segnato più di tutte le altre concorrenti, ben diciotto reti, proprio come la capolista, che però ha subito otto gol in meno rispetto (diciassette contro nove). Lo spettacolo pare assicurato. «È una partita importante per noi», dice Massimo Sabiu, direttore sportivo dell’Arborea, «perché siamo in una posizione di classifica non piacevole. Sicuramente un impegno difficile contro i primi della classe, ed è anche un derby considerata la vicinanza tra i due centri. Cercheremo di fare il possibile per cogliere i primi punti in trasferta. Lontano da casa stiamo avendo delle difficoltà, è innegabile. C’è bisogno di invertire la rotta e speriamo di iniziare subito. Quando giochiamo in casa va meglio».

Come anticipato, il Lanusei al “Lixius” ospita la cenerentola Villamassargia. Nel testa coda gli ogliastrini hanno tutto il favore del pronostico, ma i biancorossoverdi dovranno mantenere alta la concentrazione anche perché gli ospiti vanno presi con le pinze.

Altro incontro di cartello è quello dell’Annunziata tra Castiadas e Pirri. Due compagini che stanno vivendo momenti differenti. I sarrabesi arrivano da due sconfitte dopo una serie utile di sette risultati positivi e sono scivolati in settima posizione. La squadra di Paolo Busana invece è reduce da quattro vittorie di fila che le hanno permesso di balzare in quarta posizione.

Il Cus Cagliari è atteso sul difficile campo del Terralba di Maurizio Firinu. L’altra compagine cagliaritana, l’Atletico di Tonio Madau, ospita l’Atletico Masainas. Ad Arzana è derby tra Idolo e Tortolì.

Il Guspini riceve un’Orrolese in forte ripresa grazie ai sei punti conquistati nelle ultime due partite. A Uta arriva il Selargius di Franco Giordano. Il quadro si completa domani con l’incontro tra Sant’Elena e Villacidrese che si gioca, alle 15, sul campo di Mulinu Becciu a Cagliari.

