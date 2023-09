Sfida Tricolore per Lecca: «Voglio regalarmi il titolo» 

La faccia pulita da bravo ragazzo, i capelli ricci, due grandi tatuaggi sulle gambe, più un terzo (della sua palestra) sul polpaccio sinistro. Sul ring, il terreno nel quale esprimere benissimo la creatività, Matteo Lecca rappresenta una grande speranza del pugilato isolano tra i professionisti. Lo dice la sua carta di identità, ha 26 anni, lo ribadisce il suo curriculum da professionista: 11 incontri, 11 vittorie (2 per ko). Ora “El Tren” (il suo soprannome), talento puro della boxe, si prepara a tornare sul ring (dopo l’incontro dello scorso maggio) per quello che rappresenta (fin qui) il match più importante della carriera. Ad attenderlo, il 30 settembre al palazzetto dello sport di Monserrato (comparto 8) ci sarà l’ex campione italiano della categoria Iuliano Gallo che gli contenderà il vacante titolo italiano dei pesi supergallo. «Non vedo l’ora di salire sul ring», dice il pugile cagliaritano nato e cresciuto a Is Mirrionis, allenato da Angelo Mulas e Simone Girina. «Dopo tutte le difficoltà che abbiamo affrontato», per due volte il titolo italiano saltato all’ultimo momento non per colpa sua, l’infortunio al bicipite, le difficoltà legate all’organizzazione delle riunioni di pugilato, «adesso finalmente potrò combattere per il titolo e potrò farlo in Sardegna». È sereno Matteo Lecca. «Mai così tanto come questa volta», ammette, «ed è solo merito degli organizzatori», la South Side Gym insieme a quattro ragazzi, «perché sono riuscito a dedicarmi esclusivamente alla preparazione», dice. Da un po’ di tempo i suoi muscoli li cura un professionista di lungo corso, Gianfranco Ibba, ex preparatore del Cagliari calcio. «Sono in ottime mani», dice. Giovedì, Lecca volerà in Veneto da Luca Rigoldi, campione europeo dei supergallo, con cui farà per alcuni giorni guanti e figure. Poi tornerà a Cagliari per la rifinitura e tirare giù gli ultimi due chili che lo separano dal peso (55,3 kg). Il 30, il grande giorno. «Voglio farmi un regalo, voglio conquistare il titolo italiano». ( ma. mad. )

