Sfida transoceanica per lo skipper di Sant’Antioco  

La Mini transat 650, storica regata transoceanica, ha tra i protagonisti anche un giovane di Sant’Antioco. Francesco Farci, 27 anni, è partito per sfidare le onde dell’oceano in solitaria a bordo del suo Gintonic, coronando un sogno che coltiva da anni.

In viaggio

Sabato era già alla partenza per affrontare la seconda tappa, la più difficile, da La Palma, isole Canarie, fino a Guadalupe, da solo, nel suo guscio di 6 metri e mezzo, rigorosamente a vela, la barca sulla quale ha sempre scommesso incoraggiato dalla famiglia e da tanti amici: «Lui ha iniziato da ragazzino e dopo la scuola, il nautico di Carloforte, si è anche imbarcato per fare esperienza nelle navi, ma ha fatto poi lo skipper di barche a vela per diversi anni, scoprendo che è questa la sua passione sfrenata, che gli ha permesso poi di comprare Gintonic (ita520), il suo mini 650, un pochino vecchiotto, ma fantastico nel poco vento - dice Pietro Mureddu, suo compagno d’equipaggio quando si va in coppia - ora è impegnato per la sua prima Minitransat dove spera di fare un buon risultato tra le barche di vecchia generazione e mira a fare la stessa regata tra qualche anno, con un budget capace di fargli avere una barca nuova di zecca».

Il percorso

Francesco è nato e cresciuto in laguna per approdare a tappe ben più rinomate dal punto di vista nautico e marinaresco? Da quando va in mini ha collezionato diversi successi. Campione italiano in carica e secondo alla minifastnet 2023 in doppio proprio col suo amico Pietro Mureddu. L’entusiasmo è l’elemento fondamentale della partecipazione alla grande manifestazione velica che ora lo vende impegnato dopo tanta preparazione: «È la storica regata transoceanica che è partita dal nord della Francia - racconta Francesco Farci - fa uno stop alle isole Canarie e arriva sino alle Antille francesi. È una regata in solitario su barche di sei metri e mezzo. Un'esperienza magnifica per la quale servono delle qualifiche molto severe e per questo ho lavorato assiduamente». Un obiettivo faticoso e costoso ma poi alla fine Francesco Farci ce l’ha fatta.

È l’unico sulcitano ad averci provato, vicine a lui le barche degli altri due italiani della sua categoria. In tutto, 90 barche a vela a colorare l’immenso mare che le vedrà protagoniste per non meno di 12 giorni, sempre che le previsioni meteo marine “mantengano gli impegni presi” soprattutto per la forza prevista del vento.

I supporter

Intanto, a Sant’Antioco i supporter di Francesco Farci incrociano le dita e fanno il tifo per lui. Un destino tracciato, quello della barca a vela per lui che ancor prima di nascere era già a bordo di un bellissimo viaggio che i genitori avevano fatto in Tunisia. È saltato a bordo appena ha imparato a camminare, mamma e papà hanno scommesso di riuscire a trasmettergli tutta la loro passione per il mare e per quella sensazione di pace e libertà che solo chi viaggia in barca a vela conosce bene: scommessa vinta visto che a soli 27 anni questo piccolo grande lupo di mare è lì che tra il timone e la randa tiene a bada la forza del vento per alimentare la sua corsa versa l’obiettivo finale: Guadalupe. «La barca a vela deve diventare il mio lavoro definitivo - disse qualche anno fa a L’Unione Sarda mentre aveva già in programma la partecipazione alla regata che lo vede protagonista - lo so da quando mi sono iscritto al Nautico di Carloforte che mi ha dato una forte preparazione sia teorica che pratica. Grazie alla squadra agonistica della scuola, ho imparato tanto. Sapevo che la mia strada sarebbe dovuta essere quella della nautica da diporto e delle regate».

