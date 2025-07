Sfida tra Torres e Livorno

Sassari. Il Venezia oggi nella prima amichevole stagionale, il Livorno il 16 agosto nel primo turno di Coppa Italia. Probabilmente tra queste due partite la Torres cercherà di inserirne almeno un’altra per rodare una squadra che, soprattutto in avanti e sulle fasce, ha subito una mezza rivoluzione.

Intanto questo pomeriggio alle 17 sul campo del Comunale di Longone è amichevole di lusso contro i lagunari, appena retrocessi dalla Serie A e con chiare ambizioni di farvi ritorno subito. I veneti sono già alla terza partita di preparazione alla stagione: nella prima, col modulo 3-5-2 adottato dal tecnico Stroppa, hanno travolto i giovani del Real Vicenza 8-0 con otto realizzatori diversi; nella seconda, più probante perché giocata contro la Dolomiti Bellunesi, squadra neopromossa in Serie C e inserita nel girone A, si sono imposti 4-1 con doppietta di Yeboah, che sembra il più in forma, confermando il 3-5-2 come schieramento.

Alla scoperta

Da capire invece quale saranno il modulo e l’undici iniziale che proporrà oggi Michele Pazienza, tecnico della Torres. In attacco sono andati via Fischnaller, Scotto, Nanni e Varela, mentre sono rimasti solo Diakite e Zamparo cui si è affiancato il neo acquisto Lunghi. Inoltre ci sono i trequartisti Mastinu e Carboni. Schema a parte, le variazioni maggiori dovrebbero arrivare in difesa e sulle fasce, dato che ben quattro volti nuovi giocano in quei settori.

Al di là del fatto che probabilmente saranno utilizzate due formazioni diverse tra primo e secondo tempo, le indicazioni della squadra scelta per l’avvio potrebbero già fare intuire qualcosa.

Coppa Italia

In Coppa Italia il sorteggio ha riservato ai rossoblù la neopromossa Livorno, che ha vinto il girone E della Serie D con quattro giornate di anticipo. Sarà una gara secca e i sassaresi avranno il vantaggio del fattore campo, perché si giocherà sabato 16 agosto al “Vanni Sanna” dalle 21. Non ci saranno tempi supplementari: in caso di parità dopo 90’ si andrà direttamente ai calci di rigore. La vincente dello scontro di Sassari se la vedrà con la vincente tra Arezzo e Bra. Il match dei sedicesimi si giocherà in una data compresa tra il 28 e 30 ottobre.

RIPRODUZIONE RISERVATA