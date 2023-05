Sfida tra studenti: una giornata senza smartphone 

Un giorno disconnessi, lontani dalla rete, per provare quanto si riesce a resistere off line. È la sfida a cui potranno partecipare questa mattina gli alunni dell’istituto Nautico e del Liceo del Globale di Carloforte, mettendosi in gioco in una challenge originale per un periodo in cui la connessione è tutto, per gli adolescenti e non solo.

La “disconnessione day” rientra nel progetto Iscol@ “Le trappole del web bis- La dipendenza dallo smartphone” per sensibilizzare gli studenti sull’uso eccessivo dello smartphone, che spesso può tenerli lontani da attività fondamentali per una crescita corretta. «La disconnessione day - si legge in una nota della scuola - è una giornata dedicata alla riscoperta delle attività quotidiane senza la dipendenza dal cellulare. Gli studenti saranno invitati a partecipare ai laboratori creativi e culturali che li aiuteranno a comprendere l’importanza di una vita equilibrata anche senza lo smartphone». Un’adesione su base volontaria, quindi saranno i singoli studenti a decidere se partecipare. Chi lo farà dovrà fare a meno del cellulare che sarà imbustato e sigillato fino al termine della giornata scolastica. La challenge di oggi fa parte di un percorso articolato fatto di incontri e laboratori per sensibilizzare i ragazzi e i genitori sui pericoli dell’uso eccessivo del cellulare. (a. pa.)

