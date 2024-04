Sfida tra passato e futuro per Lapadula e Shomurodov al “Ferraris” con il Genoa 

Il Cagliari si presenta sotto la Lanterna col suo carico di ex genoani, tra gol e mille ricordi. Non ci sarà quello che, più di altri, avrebbe provocato emozioni contrastanti a Marassi. Soprattutto in quella Gradinata nord che per lui, Leonardo Pavoletti, coniò il nomignolo di “Pavoloso”. Un legame forte. Anche per questo il bomber livornese ha evitato di festeggiare quello che fu, proprio contro la sua ex squadra, la prima delle 49 reti realizzate col Cagliari. E quasi si scusò, l'anno dopo, quando a Marassi, sotto la Gradinata genoana, realizzò una delle sue reti più belle con i rossoblù di Sardegna. Pavoletti non ci sarà, ma Claudio Ranieri potrebbe decidere di lanciare all'assalto del Genoa altri due ex come Gianluca Lapadula ed Eldor Shomurodov.

La delusione

Pavoletti lasciò Genova e il Genoa con un bottino di 25 reti nelle 47 gare giocate con la maglia rossoblù, prima di trasferirsi a Napoli e poi piazzare le tende in Sardegna. Abbastanza per addolcire la pillola di una partenza a stagione in corso. Diverso, invece, il ricordo che Lapadula ha lasciato sotto la Lanterna. Già lo scorso anno, per l'italo-peruviano non mancarono i fischi per un biennio non certo indimenticabile. Dopo una stagione in chiaroscuro al Milan, Lapadula scelse Genova per rilanciarsi. Prestito oneroso dai rossoneri e stagione 2017-18 vissuta tra alti e bassi, con 6 reti all'attivo nelle 28 gare giocate in campionato. Ben al di sotto delle aspettative, ma il presidente Preziosi dovette versare 11 milioni nelle casse rossonere per il riscatto obbligatorio stabilito l'anno prima. Ma del bomber esploso appena tre stagioni prima a Pescara in Riviera non hanno mai visto neanche l'ombra. La seconda fu una stagione avvelenata, tra acciacchi, infortuni, il solito intervento chirurgico al setto nasale (frattura dopo uno scontro con Consigli) e mille polemiche, per una maglia lanciata che mandò su tutte le furie i tifosi, che mai gliel'hanno perdonata. «Certi gesti non mi appartengono, non ho mai lanciato la maglia con disprezzo, sono orgoglioso di indossarla», si era discolpato Lapadula sui social. Inutilmente. Alla fine, appena 8 presenze, solo un gol e, a fine campionato, l'inevitabile addio, prima col prestito al Lecce e poi la cessione definitiva al Benevento. Dopo esser rimasto 90 minuti in panchina con la Juventus, Ranieri pensa al rilancio del suo bomber proprio a Genova.

Vento dell'est

Se Lapadula è un'ipotesi, Shomurodov è una certezza. «Lo avrei voluto alla Sampdoria, finì al Genoa», ha svelato Ranieri parlando del “Messi dell'Uzbekistan”, che però da piccolo amava Drogba e Rivaldo. Scovato in Russia, nel Rostov, Eldor Shomurodov a Genova non parte benissimo: i logici problemi di ambientamento, un infortunio muscolare e, nei primi due mesi, solo una rete, inutile, col Parma. Il Genoa è in crisi, Maran lascia la panchina a Ballardini, che punta deciso su Shomurodov. «Gioca più vicino alla porta», è l'ordine che gli ripete, come un mantra, durante gli allenamenti a Pegli. E Shomurodov obbedisce: non è Pavoletti, ma chiude l'annata con 8 gol in 32 partite, abbastanza per convincere la Roma a mettere sul tavolo 20 milioni, lasciando Genova senza troppi clamori. Ma per lui, domani, ci saranno più applausi che fischi.

