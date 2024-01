Sfida tra Napoli e Fiorentina nel caldo di Riad 

La prima edizione della Supercoppa italiana con quattro squadre, sul modello spagnolo, comincia oggi. Fischio d’avvio alle 20 allo stadio Al-Awwal Park Stadium di Riad, lo stesso che ospita le partite casalinghe dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo (in Arabia Saudita saranno le 22), con Napoli-Fiorentina (diretta su Italia1). Domani sarà la volta di Inter-Lazio. La finale è in programma lunedì. Non sono previsti i tempi supplementari, in caso di pareggio si andrà direttamente ai rigori.

Le critiche

L’appuntamento ha suscitato polemiche per le date e la sede. Alle vincitrici di campionato e Coppa Italia (Napoli e Inter) si sono aggiunte la seconda della Serie A e la finalista perdente del trofeo nazionale, Lazio e Fiorentina. Formula che non piace a tutti, per primi a De Laurentiis (presidente del Napoli) e all’allenatore laziale Maurizio Sarri, secondo il quale il calcio italiano è andato nel Paese saudita «a elemosinare» denaro: alla vincitrice andranno 8 milioni, alla seconda 5, alle semifinaliste 1,6. Ma il calendario è pieno e così quattro partite previste nel weekend sono state posticipate a febbraio (Bologna-Fiorentina il 14, Torino-Lazio il 22, Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta il 28). La Lega però ha firmato un accordo che prevede in terra saudita quattro delle prossime sei edizioni (i bienni ‘24-’25 e ‘28-’29). «Siamo soddisfatti di giocare la quarta edizione della Supercoppa qua in Arabia Saudita», il commento di Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A: «Il format a quattro crediamo sia vincente. Sarri? Penso sia stato frainteso, un professionista come lui non può dire una cosa del genere. L’Italia ha una grande possibilità e le nostre squadre daranno spettacolo».

La partita

Nel frattempo si gioca. «È già una vittoria essere qui, siamo fieri e orgogliosi. Faremo di tutto per mettere in difficoltà il Napoli e raggiungere la finale» il commento di Vincenzo Italiano, tecnico dei viola: «In campionato abbiamo vinto al Maradona 3-1 ma è passato tanto tempo. L’obiettivo è raggiungere la finale e giocarci il trofeo. Nico Gonzalez è guarito ma non può essere ancora pronto e lo stesso vale per Dodò». Sul fronte Napoli il tecnico Walter Mazzarri assicura che la vittoria sulla Salernitana «ha dato un po’ di morale alla squadra, i ragazzi avevano perso fiducia». Con la Fiorentina la sconfitta dell’andata a ottobre «fu brutta, ho rivisto il match per capire cosa possiamo fare di diverso». Cajuste è disponibile, Demme no, Zielinski sta meglio. Un anno fa vinse l’Inter: 3-0 al Milan.

RIPRODUZIONE RISERVATA