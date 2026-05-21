Sfida tra la vicesindaca e l’imprenditore 

La vicesindaca Denise Piras (48 anni) da una parte. L’imprenditore turistico (dirige l’Hotel Garden Beach) Pierpaolo Piu (47) dall’altra.Piras, consulente aziendale, ha accettato di candidarsi a sindaca dopo un’attenta riflessione. «Potevo essere io o anche un altro o un’altra», spiega, «di certo abbiamo un’opportunità unica, e cioè proseguire sul solco della continuità con in più in squadra un consigliere regionale. Dobbiamo continuare per non sprecare il lavoro fatto in questi dieci anni. Abbiamo una macchina già rodata». Lo slogan, non a caso, è “Abbiamo fatto trenta, Facciamo trentuno”.

Le priorità

«Proprio perché tante opere sono state fatte», aggiunge Denise Piras, «e tantissime altre sono avviate». Da sindaca la priorità, «sarà quella di arginare lo spopolamento, e questo lo possiamo fare solo offrendo più servizi alle famiglie. Faccio solo un esempio: se ci fossero più servizi, i medici di base magari verrebbero volentieri. E i servizi ci saranno perché adesso abbiamo gli strumenti attuativi, e cioè il Puc e il Pul. Strumenti che attireranno anche nuovi investitori e, di conseguenza, creeranno occupazione». Quanto alla Giunta, «non ne abbiamo parlato, deciderò in seguito. Di certo non ci sarà alcun incarico imposto dall’alto». Ci sarà, fra le tante cose, da affrontare l’infinita questione del ponte di ferro, «ma oggi», conclude Piras, «sono fiduciosa, la Città Metropolitana sta facendo tutto quello che deve».

La decisione

Proprio il ponte, anzi “Un ponte verso il futuro”, è lo slogan di Piu (Villaputzu Progetto Comune). «Serve combattere», chiarisce subito, «con la Regione e col Governo centrale, altrimenti non ne usciamo. Contatteremo anche il ministero delle Infrastrutture. Dal ponte riparte tutto». Pierpaolo Piu ha deciso di candidarsi a metà aprile: «Ci ho pensato per otto giorni, poi ho detto sì alle tante persone che me lo chiedevano. Ho fatto tante cose nella vita, mi mancava un tassello, e cioè dare il mio tempo alla comunità. Questo è il momento giusto». La priorità, oltre al ponte, è il decoro: «Villaputzu può diventare un centro turistico se è ben curato e collegato. Il quartiere di Santa Maria, solo per fare un esempio, è staccato dal paese. Serve anche una navetta». Tra le proposte, «c’è quella degli incentivi ai giovani che desiderano fare impresa. Stiamo pensando ad una riduzione delle tasse comunali». La squadra di governo, «la deciderò dopo, in base alle preferenze e alle competenze. Anche i consiglieri avranno una delega». Piu, infine, chiarisce che i suoi impegni di lavoro, in caso di elezione, non sarebbero un problema: «L’8 giugno farò le valutazioni del caso. Se gli elettori ci dovessero scegliere dedicherò tutto il tempo necessario al ruolo di sindaco».

RIPRODUZIONE RISERVATA