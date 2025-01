Sfida tra Cos e Uri Olbia al Nespoli con il Latte Dolce 

Tutte in campo oggi alle 14,30 le cinque sarde del campionato di Serie D, che alla 2ª giornata di ritorno propone due derby ma anche due scontri diretti che potrebbero accorciare la classifica nella parte bassa dove lottano Ilvamaddalena, Olbia, Atletico Uri e Costa Orientale Sarda.

Dopo il successo nel derby di Gallura, a Roma contro l’Atletico Lodigiani l’Ilva punta ad accorciare le distanze dall’avversario e dalla zona tranquilla. «In trasferta contro una squadra che ha vinto all’andata in maniera un po’ fortuita cercheremo di riprenderci quello che ci è stato tolto», spiega l’allenatore Massimiliano Fascia: «La vittoria col Trastevere del 21 dicembre ci ha fatto tanto bene, ma contro l’Olbia dovevamo comunque ritrovare i 3 punti e cercare di dare un colpo alla classifica».

Arrivato ai danni dei bianchi, travolti allo “Zichina” 4-2, superati al quartultimo posto e costretti ora a battere il Latte Dolce, che con 26 punti in classifica è l’unica sarda fuori dalla zona calda. «Quando si viene da due sconfitte di fila, in gare giocate malissimo, l’imperativo è rialzarsi subito: col Latte Dolce ne abbiamo l’occasione, non siamo inferiori a nessuno», ha detto il tecnico Zé Maria alla vigilia del derby del “Nespoli”. «Ai ragazzi chiedo attenzione nel non commettere gli errori che hanno spianato la strada agli avversari nelle ultime gare e attitudine nel vincere le partite, mettendoci la voglia che vedo in allenamento ma che molto spesso in partita è mancata».

Certo è che per stato di forma e motivazioni il Latte Dolce al momento non è il migliore dei clienti. «L’obiettivo per noi è la salvezza, per cui cerchiamo di fare altri punti già a Olbia contro una squadra forte alla quale portiamo grande rispetto ma contro cui cercheremo di fare la nostra partita», ha sottolineato il capitano Marco Cabeccia dopo il 2-0 del turno precedente alla Cos. Che all’Is Arranas di Tertenia affronta l’Atletico Uri nel derby tra ultime. «Siamo sempre a 8 o 9 punti dalla salvezza diretta: dipende da noi», suona la carica il tecnico dei sarrabesi Sebastiano Pinna. Ma occhio alla squadra di Massimiliano Paba, reduce dalla sorprendente vittoria sul Savoia valsa l’aggancio dell’Olbia a quota 16.

