Sfida tra 120 squadre: l’obiettivo è divertirsi 

Penultimo temporalmente, perché poi seguirà la Terza, il campionato di Seconda categoria scende in campo col suo reggimento di partecipanti che copre territorialmente tutta l’Isola. Da nord a sud, da est a ovest sabato con i primi anticipi comincia un torneo che proseguirà sino a marzo/aprile e che, assieme alle competizioni amatoriali, rappresenta la vera passione per il pallone.

Calciatori avanti con l’età, ragazzi che amano calcare il rettangolo di gioco senza particolari aspettative ma anche atleti che hanno esperienze importanti e non riescono a mettere da parte maglia, pantaloncini, calzettoni e scarpette si troveranno a giocare assieme o contro compagni e avversari anche di buon livello che, magari retrocessi dalla Prima, puntano a una immediata risalita. In una competizione quindi che unirà il diletto alla voglia di vincere, che comunque nello sport in generale non manca mai.

Le partite

Sono 120 le squadre iscritte al torneo, otto i gironi nei quali sono state suddivise. Dunque in ogni gruppo, organizzato su base territoriale, ci saranno 15 club. Di conseguenza di volta in volta a ogni giornata uno di loro dovrà riposare. Si comincia sabato con gli anticipi Sant’Anna Arresi-Accademia Sulcitana (girone A), San Basilio-Frassinetti Elmas, Sinnai-Accademia Dolianova e Sporting Mandas-Senorbì (gruppo B), Castiadese-Triei, Girasole-Accademia Sarrabese e Perdasdefogu-Lotzorai (C), Seuolo 2010-Gesturi (D), Bortigali-Simaxis (E), Irgolese-Atletico Phiniscollis e Santu Predu-Lodine (F), Bonnanaro-Florinas, Calmedia Bosa-San Nicola e Centro Storico sassari-Sporting Alghero (G), Funtanaliras-Tavolara, Golfo Aranci-Alà, Lauras-Berchidda, Santa Teresa-Codaruina e Sporting Paduledda-Trinità.

Il passato

Non mancano formazioni che hanno vissuto esperienze in categorie superiori quali, tra le altre, Jupiter, Uragano Pirri, Pula, Johannes, Fermassenti, Sinnai (il club ha giocato anche in Serie D), Senorbì, Ferrini Quartu, Capoterra, Tavolara. Oggi si gioca per divertimento, domani chissà. L’importante è cominciare.

RIPRODUZIONE RISERVATA