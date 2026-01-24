Sfida sull’astronomia tra gli studenti sardi 

Ottimo risultato per la Sardegna in questa prima fase dei campionati italiani di Astronomia 2025/2026. Un numero importante di studenti e studentesse di tutta la Sardegna ha superato infatti le prime preselezioni e si appresta a partecipare alle prove interregionali.

Sono stati ben 12 gli istituti scolastici sardi coinvolti e 244 giovani studenti iscritti alle preselezioni dei Campionati di Astronomia 2025/2026. Di questi, in 35 (9 Junior 1, 10 Junior 2, 9 Senior e 7 Master) hanno superato il primo turno di preselezione e parteciperanno alle fasi interregionali del prossimo 24 e 25 febbraio 2026 che si svolgeranno nella sede dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari a Selargius.

Risultati incoraggianti che vedono un trend in netta crescita con il doppio degli studenti passati alla seconda fase rispetto ai risultati dello scorso anno. Fondamentale è stata la collaborazione dei tanti docenti e dirigenti scolastici che hanno sostenuto con convinzione questo “investimento” sulla qualità dei propri studenti e sul loro futuro.

I vincitori

Ecco l’elenco degli studenti e degli istituti di appartenenza di chi ha superato le preselezioni. Tra le categorie Junior 2 Maria Sofia Cannas e Carolina Porru (liceo scientifico “A. Pacinotti”), Nicola Cicalò, Sara Melis ed Eleonora Serra (liceo scientifico “Euclide”), Nathan Fontanot, Francesco Luca Pani e Maya Orrù (liceo scientifico Brotzu). Tra i master, Giacomo Loi, Giulia Pinna e Samuele Sarigu (liceo sceintifico Euclide) e Yuri Locci (dell’Alberti). Successo, invece, tra i senior di Daniele Adamo, Filippo Gaviano e Carola Maniga (Euclide) e di Tommaso De Angelis (dell’Alberti).

RIPRODUZIONE RISERVATA