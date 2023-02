Sfida Schlein-Bonaccini: «Un milione ai gazebo» 

Saranno Stefano Bonaccini ed Elly Schlein a sfidarsi domenica per la leadership del Pd, nel voto aperto ai simpatizzanti. A selezionare i due contendenti è stata la prima fase delle primarie, quella riservata agli iscritti ai circoli. Il presidente dell’Emilia Romagna ha avuto il 52,87% contro il 34,88% della deputata, sua ex vice nella giunta regionale, mentre Gianni Cuperlo ha ottenuto il 7,96% e Paola De Micheli il 4,29%.

Ieri intanto si sono confrontati negli studi di SkyTg24. Intento comune e dichiarato: cambiare la classe dirigente e portare ai gazebo più di un milione di persone (nel 2019 furono quasi un milione e 600mila). Ma da punti di partenza diversi. Il presidente dell'Emilia Rimagna ha rivendicato le esperienze amministrative, che gli sono «servite tantissimo», e ha garantito in caso di vittoria «l’unità del partito». Per Schlein «è tempo dell’umiltà e dell’ascolto. Le sfide cruciali sono la lotta alle diseguaglianze, alla precarietà, la questione climatica». Su un tema concordano: da segretari non andrebbero in carcere a trovare Cospito, ma difendono il «diritto» e la «libertà» dei parlamentari di andare nelle carceri a constatare le condizioni di salute dei detenuti. Nei circoli si sono espressi 151.530 iscritti (nel 2019, quando vinse Nicola Zingaretti, furono 189 mila).

