Serie A.
18 ottobre 2025 alle 00:30

Sfida salvezza tra Pisa e Verona 

Siamo solo alla settima giornata ma già la sfida tra Pisa e Verona è fondamentale in chiave salvezza. Si gioca oggi alle 15 ed entrambe le squadre devono vincere vista la classifica: i padroni di casa neopromossi sono ultimi a quota 2 e gli ospiti si trovano appena un gradino più su. Entrambe le squadre sono ancora a secco di vittorie e i due tecnici (Gilardino per i toscani e Zanetti per i veneti) cominciano a sentirsi scomodi sulle panchine dei rispettivi club.

Un poco diversa la situazione del Lecce, che con cinque punti può affrontare in casa con maggiore tranquillità (non eccessiva, tuttavia) il Sassuolo di Grosso, matricola che in questa prima fase di campionato è riuscita a conquistare ben nove punti e a sistemarsi a ridosso della fascia che regala l’accesso all’Europa. Troppo presto ovviamente per affrontare discorsi di questo genere, ma il bottino conquistato sinora consente ai neroverdi di scendere in Puglia senza patemi d’animo. Mentre dall’altra parte Di Francesco non può comunque permettersi di sbagliare: c’è il rischio di essere trascinati subito nella zona rossa. Anche in questo caso si gioca alle 15.

