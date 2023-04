Sfida salvezza: «A Monastir solo 20 nuoresi» 

Monastir. Capienza limitata a cento spettatori per Monastir-Nuorese, partita decisiva in chiave salvezza nell’ultima giornata di Eccellenza, di cui venti da destinare ai sostenitori ospiti. Non è una novità solo per l’incontro di domenica (ore 16), bensì di un’agibilità ridotta presente da tempo per motivi di sicurezza in attesa dei lavori al Comunale che saranno effettuati dopo la fine del campionato. «Ci saremmo augurati una bella festa di sport, c’è grande rammarico da parte nostra», dichiara il presidente del Monastir, Marco Carboni. «Purtroppo, a causa della ridotta agibilità dell’impianto sportivo a soli cento spettatori, invitiamo gli sportivi e i tifosi nuoresi a non mettersi in viaggio in massa perché la disponibilità per i sostenitori della Nuorese è del 20 per cento della capienza, quindi venti posti». La società ha chiesto una deroga all’amministrazione comunale ma è difficile che la ottenga.

