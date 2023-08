Sfida politica sul reddito di cittadinanza  

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle 2050, composto dai consiglieri Sandro Sanna, Rachele Garau e Diego Corrias, ha presentato in Consiglio un’interrogazione urgente sulla sospensione del reddito di cittadinanza. La legge nazionale di bilancio 2023 ha cancellato la misura di contrasto alla povertà istituita dal primo governo Conte nel 2019, senza disporre, questa la preoccupazione del M5s, «misure certe e sufficienti ad arginare la conseguente emergenza sociale, accentuata oltremodo da inflazione, precariato, crisi energetica e nuove povertà diffuse». Il messaggio inviato dall’Inps il 28 luglio scorso ai 170 mila percettori, di cui 6.000 sardi, è stato ricevuto anche da molti cittadini di Assemini, «creando destabilizzazione e confusione» non essendo specificati «quali azioni e quali criteri saranno presi in considerazione per la presa in carico da parte dei servizi sociali».

La richiesta

Il consigliere Sanna (M5s), co-firmatario dell’interrogazione, esprime preoccupazione «per i tanti asseminesi in difficoltà. Il governo Meloni ha smantellato il reddito di cittadinanza e scaricato sui Comuni la gestione di una vera emergenza sociale. È fondamentale che l’amministrazione Puddu, di concerto con i Servizi sociali abbia contezza dei numeri e delle dimensioni del problema». Il M5s chiede «supporto concreto ai cittadini più fragili e nuove risorse finanziarie».

La risposta

Il reddito di cittadinanza è una misura bandiera del M5s, dal quale il sindaco Mario Puddu proviene: «Conosco molto bene la genesi di questo istituto – commenta il primo cittadino – e ho sempre rimarcato agli amici del Governo la necessità di un’attuazione efficace che non lasciasse spazio di manovra a coloro che, non avendone effettivamente bisogno, potessero approfittarne». In attesa di rispondere formalmente in aula sulle misure che verranno in concreto adottate, auspica, aggiunge, «che vengano mantenuti gli effetti positivi». Il M5s – si legge nell’interrogazione – chiede anche di conoscere la reale «situazione del settore dei Servizi sociali, in termini di numero di addetti, risorse finanziarie ed efficienza organizzativa».

L’attesa

Questa delicata fase, definita polemicamente “guerra ai poveri” anziché alla povertà, impegna in prima linea le amministrazioni comunali. A tal proposito, conclude Puddu «a noi sindaci non resta altro che fare ciò che è stato fatto finora, ma anche di più, cioè cercare di alimentare nel nostro tessuto produttivo le azioni per rispondere all’esigenza occupazionale».

