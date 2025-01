Sfida poetica in limba, ricco programma sino all’Epifania 

È ricca anche nei primi giorni del 2025 l’offerta di eventi natalizi del Comune di Domusnovas. Sabato il montegranatico (alle 17.30) ospiterà la gara poetica campidanese “S’arti antiga de su cantu de sesi”, evento che segna l’inizio della collaborazione con l’associazione “Enti locali per le attività culturali e di spettacolo”. A sfidarsi, improvvisando temi e canzoni per un’ora e mezza, saranno i cantadoris Antoni Pani, Pierpaulu Falqui, Piero Fenu e Simone Monni, su accompagnamento di Giancarlu Mei.

«Un evento mai tenuto a Domusnovas, siamo curiosi di come verrà accolto», dice l’assessore agli Spettacoli Davide Aru. Lunedì, grazie a Pro Loco, Speleo Club, I Vaghi, e gli scout Agesci I, l’Epifania verrà celebrerà in primis con la caccia al tesoro al parco Scarzella (iscrizioni fino ai 15 anni al 347.5034745 o al 340. 0926620). Alle 16.45 l’attesa discesa della befana dal campanile dell’Assunta grazie allo Speleo Club. Si chiuderà in piazza Matteotti con le premiazioni (montepremi 500 euro) del fortunato concorso “Natale in vetrina” che ha visto partecipare decine di attività commerciali e votare tante persone. «Il contest - commenta la vice sindaca Elena Lusci - è servito, tra l’altro, anche ad accrescere l’atmosfera natalizia».

RIPRODUZIONE RISERVATA