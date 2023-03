Sfida per il “Borgo dei borghi”:  appello ai telespettatori sardi 

La grande sfida del”Borgo dei borghi”, trasmissione di Rai3, con tutte le regioni italiane coinvolte, quest’anno vede Sant’Antioco rappresentare la Sardegna. Sicuramente la città lagunare viaggia al vertice delle preferenze visto che ieri mattina, il noto showman siciliano Fiorello ha chiesto alla radio il voto per la sicula Salemi. La cosa non è passata in secondo piano nel centro sulcitano dove il sindaco Ignazio Locci ha rivolto un appello a tutti sardi. «Tutti i sardi sono chiamati a dare il proprio contributo per far primeggiare Sant’Antioco con un impegno continuo - dice Ignazio Locci - puntiamo a fare del nostro borgo il “Borgo dei borghi 2023” e per raggiungere tale ambizioso traguardo è determinante votare, votare e far votare Sant’Antioco tutti i giorni. Se Sant’Antioco ottiene questo prestigioso traguardo, a vincere sarà un’intera Terra: la Sardegna. Non solo Sant’Antioco. Ecco perché il mio è un appello al voto rivolto a tutti i sardi». L’appello al voto vale fino a domenica 26 marzo alle 23.59. Sarebbe interessante capire cosa sceglierebbe Vittorio Sgarbi che di Salemi è stato il sindaco e di Sant’Antioco, cittadino onorario. Per aderire alla richiesta di Ignazio Locci, sul sito rai "borgodeiborghi”, si può esprimere la preferenza. Votando si potrà portare alla vittoria il borgo preferito e, particolare non trascurabile, si può votare una volta al giorno e per una sola preferenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA